“Diritti delle donne: tra conquiste e nuove sfide”. Da qui parte la riflessione del Liceo Scientifico “G. Marconi” di Foggia per celebrare l’8 marzo e, con esso, le lotte sociali per la parità dei diritti. A questo proposito, alle ore 8.30, venerdì 8 marzo 2024, nell’istituto di via Danimarca sarà inaugurata la mostra fotografica “Quarant’anni di Storia delle donne, utopia di ieri, memoria delle donne di domani” a cura di DonnaMostra e promossa, nel nostro territorio, da Antonietta Lelario (circolo La Merlettaia), Lina Appiano (Donne in rete), Tina Pizzolo (Spi), Federica Bianchi (Libera), Gemma Pacella (Matilda editrice), Cesira Tartaglia (Auser).

Parteciperanno al taglio del nastro la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, l’assessora alla Cultura, Alice Amatore e Antonietta Lelario, cofondatrice de “La Merlettaia”. Il coordinamento didattico è stato curato dalle docenti Marina D’Errico, Monica Gigante e Adele Longo. La mostra intende ripercorrere attraverso fotografie, riflessioni e documenti, gli oltre quaranta anni del movimento femminile, che sarà illustrato dalle studentesse e dagli studenti del Liceo foggiano.

“L’iniziativa rappresenta – ha commentato la dirigente scolastica, Piera Fattibene – una feconda occasione per ripercorrere le grandi tappe legislative, i principali accadimenti di cronaca, i mutamenti del costume, le lotte sul lavoro e per la salute delle donne degli ultimi decenni. E’ importante che le nostre alunne e i nostri alunni facciano memoria per avere una precisa visione della realtà sociale contemporanea. Solo così potranno affrontare le nuove sfide contro le logiche di sopraffazione e dominio, tuttora dominanti. Durante l’evento, infatti, – continua Fattibene – sarà possibile apprezzare il lavoro di ricerca svolto dalle ragazze e dai ragazzi che si sono cimentati nell’analisi delle contraddizioni di oggi rilevando, accanto alla dimensione dei diritti, quella delle rinunce, degli stereotipi e delle discriminazioni di genere”.

A questo proposito, lunedì 11 marzo, alle ore 16, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Studi Umanistici in via Arpi, 176, si terrà un seminario dal titolo “Un 8 marzo di memoria per un orizzonte sconfinato” per discutere con le promotrici della mostra e le istituzioni locali sui diritti delle donne acquisiti e quelli ancora da raggiungere. In questa occasione, una rappresentanza studentesca del Liceo Marconi illustrerà alle istituzioni e a tutti i presenti il percorso di educazione civica dell’istituto sul tema della parità di genere.