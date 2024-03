La Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria ha proclamato i vincitori del Campionato Nazionale Miglior Colomba 2024, appena terminato con grande successo presso la Fiera Tirreno CT di Marina di Carrara

e che ha visto sfilare oltre cento diverse colombe tra classiche e innovative.

A primeggiare, fra tutte, la Colomba Classica di Michele Pirro, maestro pasticcere di San Marco in Lamis, nel Foggiano, che si piazza al primo posto assoluto di categoria per il secondo anno consecutivo. A Michele il merito di aver presentato un dolce che rispecchia rigorosamente tutti i canoni previsti dal disciplinare di produzione della colomba artigianale, con il solo inserimento di canditi d’arancia e copertura di glassa croccante.

Una bella novità è stata portata da Andrea Ceracchi, pasticciere di Cori, Latina, che ha trionfato nella categoria Colomba Innovativa vincendo l’oro assoluto con un dolce davvero fuori dagli schemi: colomba con lievito creato con il processo della fermentazione del vino e frutta fresca macerata nello sciroppo.

“In questa edizione è stato davvero complesso eleggere il vincitore assoluto, altissimo il livello dei tanti partecipanti in gara – dice Matteo Cutolo, presidente FIPGC. Questo dimostra quanto il nostro paese sia ricco di grandi professionisti che scommettono sempre nella formazione continua. Ed è proprio questa la mission della Federazione: confrontarsi e crescere, insieme”.

L’arduo compito di decretare i vincitori a cinque giudici che fanno parte del panorama mondiale della pasticceria e, nello specifico, dei grandi lievitati da ricorrenza: Matteo Cutolo, Presidente FIPGC e Campione del Mondo di Pasticceria; Marco Massi, direttore della scuola Arte Dolce di Rimini; Beatrice Volta, esperta lievitista e vincitrice del Campionato Miglior Panettone del Mondo FIPGC 2022 nella categoria Salato; Ruggiero Carli, esperto lievitista e vincitore del Campionato Miglior Panettone del Mondo FIPGC 2020 nella categoria Classico; Marco Paolo Molinari, team manager FIPGC pasticceria per la divisione Asia.

La Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC) è l’ente che promuove la pasticceria italiana in tutto il mondo. Vanta una presenza radicata e capillare sul territorio italiano, con delegati per ogni regione e dei sotto-delegati per ogni provincia. Ha lo scopo di unire tutte le realtà esistenti sul territorio (scuole, grossisti, associazioni, imprese del settore pasticceria, gelateria, cioccolateria, panificazione), per rafforzarne la collaborazione ed ottenere la crescita di tutto il settore e dei prodotti Made in Italy. FIPGC organizza in tutta Italia eventi, fiere, corsi di formazione di alto livello, preparazione One-to-One o di squadra per gareggiare nei concorsi a livello nazionale e internazionale. Dal 2015 organizza i Campionati Italiani e i Campionati Mondiali di Pasticceria e Cake Design. Nel 2017 nascono anche i Campionati Nazionali di Pasticceria Alberghieri d’Italia: promossi insieme al MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è il primo campionato Juniores di pasticceria dedicato agli istituti alberghieri, che dà modo ai giovani che vogliono intraprendere la professione di confrontarsi con i grandi maestri d’Italia. FIPGC è un soggetto che ha acquisito in questi ultimi anni una grande importanza a livello istituzionale. Un ruolo suggellato dai protocolli d’intesa con il Ministero degli Esteri, con lo scopo di sostenere il made in Italy e delle eccellenze italiane nel mondo e con il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) per rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro.