Confermato dalla Giunta il finanziamento di 450.000 euro in favore della Provincia di Foggia per il servizio di trasporto pubblico marittimo diretto sull’itinerario Manfredonia-Isole Tremiti. Un servizio sperimentale di competenza della Provincia che lo affida stagionalmente con procedura ad evidenza pubblica. Il servizio si svolge con collegamento diretto veloce e frequenza di almeno 3 coppie di corse settimanali e applica le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale interurbano.

“In linea con quanto previsto dal Piano regionale dei Trasporti, che mira a potenziare i metrò del mare e la messa in rete dei porti pugliesi, in particolare nelle aree costiere a vocazione turistica, abbiamo riconfermato questo finanziamento inserito nel bilancio di previsione 2024 – spiega l’assessore ai Trasporti Anita Maurodinoia -. La finalità principale è assicurare la continuità territoriale tra la Regione Puglia e l’arcipelago delle Isole Tremiti e offrire a turisti e residenti un potenziamento del trasporto pubblico marittimo, per loro essenziale, nella stagione estiva quando le movimentazioni da e per l’arcipelago aumentano notevolmente”.