“Non c’è nessun provvedimento disciplinare ai miei danni da parte del Movimento 5 Stelle”.

Smentisce ogni sua possibile sospensione ex consigliera comunale viestana pentastellata, l’avvocata Maria Teresa Bevilacqua, tra le firmatarie della lunga lettera al capo politico Giuseppe Conte nella quale gli attivisti hanno chiesto un confronto con i coordinatori locali e proposto nuove regole per la costituzione di un gruppo territoriale locale.

In diversi Comuni tra cui Monte Sant’ Angelo, la costituzione di gruppi pur con un numero minimo di 30 iscritti rimarrebbe ancora bloccata dai vertici.