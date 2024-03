Dopo la Bit (Borsa Internazionale del turismo) di Milano, la Città dei due Siti Unesco, Capitale pugliese della cultura per il 2024, insieme ad altri 6 comuni del Gargano si è raccontata e promossa anche in occasione della BTM-Business Tourism Management. La decima edizione, collegata anche quest’anno con il BuyPuglia, si è tenuta dal 27 al 29 febbraio presso la Fiera del Levante di Bari a cui hanno partecipato 175 aziende internazionali e 50 mila visitatori confermando l’evento pugliese come terzo polo fieristico del turismo in Italia.

Giovedì 6 marzo arriva Marco Martinelli (7 volte Premio UBU come miglior attore) per l’inizio della residenza culturale di teatro.

Presentato anche lo spot di “Bellezza Capitale”, la campagna di comunicazione e promozione della Capitale cultura Puglia firmato da MAD – Memorie Audiovisive della Daunia. Spot https://youtu.be/DU9tBW-LaU4

Monte Sant’Angelo ha aderito alla rete del Gargano con altri 6 comuni per la promozione comune del brand e nel “padiglione Gargano” (dagli stand dal 46b al 55b) si sono tenute diverse conferenze stampa per arrivare al momento corale con i sindaci e gli assessori al turismo del Gargano sostenuti dalla Regione Puglia in programma giovedì alle 12.30. Martedì 27 nella Città dei due Siti Unesco ha fatto tappa anche il BuyPuglia con i tour operator nazionali ed internazionali.

Le conferenze.

RESIDENZE CULTURALI – “Le residenze culturali della Capitale della cultura Puglia e le attività esperienziali” è stata la conferenza di martedì 27. Con Rosa Palomba (vicesindaco e assessora alla cultura e turismo), Pasquale Gatta (coordinatore della Capitale cultura Puglia 2024), in collegamento Paolo Ponzio (presidente Teatro Pubblico Pugliese), Stefania Marrone (Bottega degli Apocrifi), Luciano Toriello (Mad-Memorie Audiovisive della Daunia), l’associazione Monte Sant’Angelo Francigena e la dirigente del Servizio Politiche Giovanili della Regione Puglia, Antonella Bisceglia.

Video https://www.facebook.com/comunemontesantangelo/videos/275819945550883

Le residenze sono processi artistici e culturali che pensano al coinvolgimento non di spettatori ma di cittadini consapevoli, che renderanno Monte un laboratorio culturale permanente, mettendo in rete i ragazzi delle scuole, le associazioni locali e i cittadini con artisti e studiosi del panorama nazionale e internazionale. Le residenze culturali rappresenteranno dei veri e propri laboratori culturali permanenti basati su tre elementi cardine: formazione, animazione, produzione. Formazione con le scuole e con la comunità, eventi di animazione aperti alla partecipazione; produzione tematiche con output originali legati al tema del dossier e del territorio.

“Da marzo a dicembre le residenze culturali di Monte Sant’Angelo 2024 produrranno laboratori, incontri con ospiti nazionali ed internazionali, eventi, produzioni e show originali che saranno la nuova eredità culturale della Capitale e della comunità”, ha spiegato Rosa Palomba, vicesindaca e assessora alla cultura e al turismo della Città di Monte Sant’Angelo. “Le nostre residenze non saranno luoghi chiusi di produzioni artistiche generali, ma bensì processi aperti e laboratori di contaminazione e dialogo tra artisti e comunità, artisti e storia, cultura, tradizioni e simboli locali. In questo lungo anno incontreremo e coinvolgeremo pubblici diversi: artisti, studenti, professori in un confronto e un dialogo fra generazioni e idee. Sarà un vero e proprio modello di partecipazione e di comunità che passerà dall’Io al Noi in un percorso di crescita socio-economica e di consapevolezza”.

La direzione artistica della residenza teatrale è affidata alla drammaturga Stefania Marrone e al regista Cosimo Severo, della Compagnia Bottega degli Apocrifi, punto di riferimento del teatro contemporaneo pugliese e curatrice (dal 2008) della gestione del Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia. Il progetto, che prende spunto dal titolo del dossier “Un monte in cammino” presentato alla finale della competizione per il titolo di Capitale della Cultura, proporrà una residenza corale spinta dal desiderio di segnare un “passaggio” collettivo, che possa tradursi in un cambiamento possibile e duraturo. A camminare insieme ai cittadini di Monte Sant’Angelo arriveranno registi, attori, musicisti, drammaturghi, danzatori, poeti, studiosi; tutti a lavorare per la produzione artistica partecipata che sfocerà in due coproduzioni targate Monte Sant’Angelo 2024, nate da un grande gruppo di equilibristi in cammino.

“Gli Apocrifi, per Monte Sant’Angelo, hanno pensato a una città in coro. Cittadini e artisti si uniranno insieme in un respiro comunitario che farà crescere una coscienza teatrale e civica. Partiremo con un’azione corale tratta da Dante: dall’inferno al paradiso, dalle profondità dell’animo umano alle nostre risalite, come i pellegrini che arrivano in cima alla montagna e poi, per incontrare l’Angelo, devono scendere nelle sue viscere e addentrarsi nella grotta. Saremo in cammino, poi, con due produzioni: un racconto della città in cuffia e un grande coro di bambini, adolescenti e adulti alle prese con il desiderio di comunità e di teatro: fra Aristofane e la città ideale, Vito Teti e la sua restanza, l’idea degli Apocrifi sul teatro e gli adolescenti e le parole di Elsa Morante e del suo mondo salvato dai ragazzini. Saremo un gruppo di equilibristi in cammino, in cima a una montagna, per costruire una città nuova”, le parole di Stefania Marrone, drammaturga e codirettrice di Bottega degli Apocrifi.

La prima tappa della residenza teatrale è in programma giovedì 6 marzo 2024 a Monte Sant’Angelo con l’azione corale aperta alla città guidata da Marco Martinelli, regista, drammaturgo, sette volte Premio Ubu e fondatore (con Ermanna Montanari) del Teatro delle Albe di Ravenna, fra le compagnie teatrali più importanti dello scenario contemporaneo italiano. Martinelli inaugurerà la residenza teatrale con un laboratorio gratuito aperto ai cittadini di ogni età nel pomeriggio e con l’azione corale “Mi ritrovai. Dalla selva oscura al Paradiso”. Il regista, con un coro di più di cinquanta cittadini di Monte e dei comuni limitrofi, lavorerà assieme ai partecipanti sui primi due canti dell’Inferno, proprio quelli dello smarrimento nella selva, della paura e del coraggio che vince quella paura, brandendo versi di speranza, che sono un viatico per tutti noi.

La residenza cinematografica, invece, partirà nelle prossime settimane e sarà curata dal regista Luciano Toriello, documentarista (fra gli ultimi titoli: “Matria”, “La luce dentro”, “Senza paura”), fondatore della società di produzioni audiovisive “MAD – Memorie Audiovisive della Daunia” e direttore artistico del festival cinematografico “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”, dal 2018 a Monte Sant’Angelo e quest’anno in programma dal 3 al 6 ottobre. La residenza proporrà un ricco programma di interventi mirati alla valorizzazione dei beni culturali e immateriali attraverso l’audiovisivo. “La residenza cinema di Monte capitale della cultura di Puglia è un naturale proseguimento del lavoro maturato con le matinée di Mònde e con i lavori realizzati per le giornate della Settimana dell’Educazion”, spiega Toriello. “La residenza, che proseguirà fino alla fine dell’anno, si svilupperà in tre macro aree: animazione, produzione e formazione. Valorizzeremo il talento dei ragazzi di Monte e raffineremo le loro competenze nel campo della formazione audio-visiva. Questo lavoro di formazione – realizzato in collaborazione con Galattica, l’iniziativa per le politiche giovanili della Regione Puglia – porterà alla produzione di un ricco materiale documentaristico che racconterà la storia e l’immenso patrimonio materiale e immateriale della città. Infine, spazio all’animazione con la realizzazione di una vera e propria programmazione cinematografica arricchita da incontri con registi, sceneggiatori e professionisti dell’industria audiovisiva”.

Le residenze di Monte Sant’Angelo 2024 saranno realizzate in collaborazione con la Regione Puglia e le sue agenzie, Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film Commission e il servizio Politiche giovanili con il bando Galattica.

ATTIVITÀ ESPERIENZIALI – Continua la campagna “Monte Sant’Angelo, la Città dei due Siti Unesco: a un weekend da te” con eventi ed emozioni da vivere: da marzo a dicembre, un calendario ricco di cose da fare, da vivere e da gustare. Per scoprire il lato più autentico di Monte Sant’Angelo. In programma passeggiate culturali, biking, trekking, cammini, visite in notturna, tour delle orchidee, bike in Foresta: da marzo a ottobre tante attività da vivere nel cuore del Parco nazionale del Gargano.

MARZO – Venerdì 29. Nel venerdì santo cammino lungo il sentiero storico-naturalistico “Scannamugliera” verso l’Ufficio delle tenebre nella Chiesa di San Benedetto (Monte Sant’Angelo Francigena)

APRILE – Domenica 14. E-bike tour delle orchidee, alla scoperta dell’Abbazia di Pulsano (Mooveng)

MAGGIO – Domenica 5 Il cammino delle Orchidee (Monte Sant’Angelo Francigena); Martedì 7 Cammino dell’Arcangelo: tra le Grotte di San Michele del Gargano (Gargano Natour); Mercoledì 8 Dies Festus: accoglienza dei pellegrini (Monte Sant’Angelo Francigena); Venerdì 10 (in notturna) e sabato 11 Passeggiate culturali tra le vie della Città dei due Siti UNESCO (Pro Loco); Domenica 12 Trekking sulla Via Francigena-Micaelica (Gargano Natour); Domenica 26 E-bike tour delle faggete della Foresta Umbra (Mooveng);

GIUGNO – Sabato 22 Passeggiata culturale tra le vie della Città dei due Siti UNESCO (Pro Loco); Domenica 23 Cammino dei due Siti UNESCO: dal Santuario alla Foresta (Monte Sant’Angelo Francigena);

LUGLIO – Domenica 7 Cammino dei due Siti UNESCO: dalla Foresta al Santuario (Monte Sant’Angelo Francigena); Domeniche 7-14-21-28 Passeggiata culturale in notturna tra le vie della Città dei due Siti UNESCO (Pro Loco);

AGOSTO – Venerdì 2-16-23-30 Passeggiata culturale in notturna tra le vie della Città dei due Siti UNESCO (Pro Loco);

SETTEMBRE – Domenica 15. E-bike tour delle faggete della Foresta Umbra (Mooveng); Sabato 28 Cammino dell’Arcangelo: tra le Grotte di San Michele del Gargano (Gargano Natour); Accoglienza dei pellegrini (Monte Sant’Angelo Francigena);

OTTOBRE – Domenica 13. E-bike tour alla scoperta dell’Abbazia di Pulsano (Mooveng).

“BELLEZZA CAPITALE E CALENDARIO ANNUALE DEGLI EVENTI” – Mercoledì 28 alla conferenza “Bellezza Capitale e calendario annuale degli eventi” sono intervenuti Rosa Palomba (Vicesindaco e assessora alla cultura e turismo), Giovanni Vergura (assessore allo sport) con la partecipazione di Michele Picaro (presidente Insieme Per… – Corteo storico apparizioni San Michele), Luciano Castelluccia (Legambiente – FestambienteSud), Giuseppe Totaro (Studio1 – Raduno Suonatori di Tarantella) e Luciano Toriello (MAD – Festival Mònde).

Video https://www.facebook.com/comunemontesantangelo/videos/930360735482050

Calendario annuale eventi https://lacittadeiduesitiunesco.it/wp-content/uploads/2024/02/LaCittadeidueSitiUNESCO_calendarioeventi2024_min.pdf

CONFERENZA “GARGANO TRA MARE E BORGHI” – Monte Sant’Angelo, insieme a Mattinata, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Peschici, Vico del Gargano e Vieste ha promosso la conferenza “Gargano tra mare e borghi” a cui hanno preso parte anche il Direttore del Dipartimento turismo e cultura della Regione Puglia, Aldo Patruno, e l’Assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane.

Video https://www.facebook.com/comunemontesantangelo/videos/723076629953404