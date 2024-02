Giuseppe Palladino dal 2011 è il presidente della Bcc San Giovanni Rotondo, l’unica banca locale presente in provincia di Foggia. La banca del territorio con 11 filiali in tutta la Capitanata e una dodicesima in procinto di aprire a Cerignola. La Banca di Credito Cooperativo di san Giovanni Rotondo si avvicina al secolo di vita, ma continua ad operare sempre con il massimo dell’innovazione in un tessuto economico difficile.

“Dopo il periodo covid – spiega Palladino – sembrava di assistere ad una importante ripresa sostenuta dagli interventi nel settore edile, invece abbiamo assistito ai tassi di interesse schizzati alle stelle con conseguenze negative per le imprese che si son viste raddoppiare il costo del denaro. Fortunatamente le prospettive future ci fanno ben sperare: entro la prossima estate i tassi dovrebbero calare. Noi della Bcc continueremo a sostenere le nostre imprese, senza speculare sulle vostre difficoltà. A tal riguardo la nostra banca è corsa in aiuto delle famiglie inserendo dei tetti massimi sui tassi d’interesse soprattutto sull’acquisto della prima casa. Tetto massimo anche per le imprese nel 2023″.

Che anno è stato? “Il 2023 è stato un anno di attesa, con i tassi alti tutti sono stati a guardare. Tuttavia la banca ha ottenuto qualche vantaggio e lo ha riconosciuto e lo sta investendo sul territorio. A Natale abbiamo donato 100mila euro alle Caritas del territorio per le famiglie più bisognose”. Le prossime sfide? “Tante. Dobbiamo aspettare le decisioni di Bce. La banca è ormai consolidata nel sostenere la finanza agevolata. Mel nostro piano industriale prevediamo un forte sostegno allo sviluppo d’impresa, in particolare alle giovani aziende e alle start up. Vogliamo aiutare i giovani affinché restino nel nostro Gargano. Pertanto la nostra più grande sfida è quella di mantenere il capitale umano nel nostro territorio”.

La stessa attenzione che Bcc riserva per i piccoli paesi. “Soprattutto quelli dei Monti Dauni – aggiunge il presidente – dove tanti servizi stanno venendo meno. I piccoli comuni hanno bisogno di un sostegno finanziario, e noi siamo pronti ad aiutarli. Infine entro la fine dell’anno apriremo la filiale di Cerignola, un’are importante, territorio cerniera tra il Tavoliere e la Bat”.