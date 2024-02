“È scioccante ciò che è avvenuto al parco Baden-Powell la scorsa domenica 25 febbraio quando un medico a spasso per il Parco è stato dapprima rincorso da due cani e poi azzannato al polpaccio, rimediando delle ferite lacero-contuse, è poi oltremodo scandaloso assistere a casi di cronaca annunciati visto che, almeno da quanto si apprende da vari commenti successivi ai fatti, sembrerebbe che la presenza di questi cani randagi fosse stata segnalata già da mesi alle autorità cittadine”.

Il coordinamento di “San Severo Ritornerà Bellissima”, nell’esprimere la solidarietà e la vicinanza al medico vittima di questo episodio, “chiede subito alle autorità comunali e sanitarie di porre rimedio con la massima attenzione al fenomeno del randagismo in città visto che da tempo si registrano segnalazioni di questo tipo e in alcune zone di San Severo, come la zona CIP e la zona PIP, la situazione sembra davvero essere fuori controllo”.

“Una sana gestione del verde pubblico e delle periferie è proprio ciò di cui la Città di San Severo ha bisogno per aumentare la sicurezza e la vivibilità dei nostri spazi, per incentivare le sane interazioni sociali tra i ragazzi e gli adulti e per rendere davvero fruibili spazi urbani – come il parco Baden Powell – caratterizzati da criticità croniche”, concludono.