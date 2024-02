“Sul web circola una foto di un nostro operatore mentre, in servizio, sorseggia una birra. La notizia era stata prontamente segnalata giorni fa per opportuna conoscenza dalle forze dell’ordine intervenute a Foggia (nei pressi del Nodo Intermodale della stazione ferroviaria) per un controllo sul tasso alcolemico dello stesso mentre – fuori servizio – stava rientrando in deposito e sanzionato”. Lo riporta una nota di Ferrovie del Gargano dopo la notizia pubblicata da l’Immediato stamattina con foto di un autista garganico intento a bere una Peroni alla guida dell’autobus.