Questa notte è deceduto il prof. Inigo Meccariello, dottore commercialista di Foggia. A ricordarlo, il collega Massimo Russo. “Un uomo buono e generoso – ricorda -, dalla brillante intelligenza e dalla innata simpatia. Serio professionista e incorruttibile interprete di mille ruoli di responsabilità, pubblica e privata. Abbiamo condiviso un percorso umano e professionale lungo 34 anni. Senza di lui la mia strada sarebbe stata totalmente diversa. Ha lavorato con passione fino a pochi mesi fa, anche quando la vita lo ha posto di fronte a prove difficilissime. Ho succhiato da lui tutta la sua esperienza. Sintonia e unità di intenti hanno sempre caratterizzato la nostra convivenza. Poche chiacchiere, tanti fatti. Valori solidi senza fronzoli. Mai un dissapore per questioni materiali. Non abbiamo mai litigato, tranne una volta quando mi preparó un cartellone di sfottò all’indomani della disfatta del Milan in Champions con il Liverpool (Istanbul 2005). Quante risate. Quante partite di calcetto insieme. Quante lezioni ed esami fatti insieme all’Universita. Quante sfide professionali vissute e spesso vinte. Il vuoto sarà incolmabile, ma l’immagine dei suoi occhi vivaci e sorridenti rimarrà vivida per sempre. Il ricordo di fatti e comportamenti esemplari non sbiadirà mai. Condoglianze a tutta la sua famiglia che, come lui, rimane per me un punto di riferimento. Grazie Inigo”.