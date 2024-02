C’è chi ha pronto un progetto alternativo all’eolico nella Valle del Fortore tra la provincia di foggia e quella di Campobasso: pannelli solari galleggianti nelle acque del lago di Occhito. L’idea progetto è di un imprenditore di chiare origini foggiane, Donatantonio Iannantuoni, specializzato nell’industria dell’acqua.

“L’alternativa all’eolico è sfruttare l’acqua del lago dove possiamo posizionare i galleggianti in grado di reggere pesi importanti, possiamo fare di tutto con il montaggio di pannelli fotovoltaici. Lo abbiamo fatto anche in Cina con risultati straordinari. Anche qui possiamo fare la stessa cosa con una produzione in grado di fornire energia elettrica a tutta la provincia di Foggia. Questo lago – ha aggiunto Iannantuoni – non deve essere solo un problema. La mia idea è quella di creare un resort sull’acqua e un parco acquatico senza intaccare minimamente la diga”.