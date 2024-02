In “Decima Azione” fece scalpore la richiesta del pizzo ai danni del centro per anziani “Il Sorriso” di Paolo Telesforo, all’epoca socio di D’Alba nella gestione del “Don Uva”. I mafiosi, riguardo al pagamento dell’estorsione, dissero: “Questa palla se la deve tenere D’Alba”, forse per l’impossibilità di arrivare a Telesforo. Gli “emissari mafiosi”, individuati in Franco Tizzano ed Ernesto Gatta sono stati poi condannati a 18 e 10 anni di reclusione.

Ma non è tutto, altra questione controversa per D’Alba è il “patto di non parlare” sancito in questura a Foggia con il figlio e il genero. “Nella sala d’attesa – riporta sempre il Tar – è emerso l’accordo, su invito del D’Alba, di non riferire nulla di quanto a loro conoscenza a proposito dei contatti avuti per il pagamento del pizzo”.

Rilevante ai fini dell’interdittiva è stato ritenuto, inoltre, il coinvolgimento di D’Alba nella maxi inchiesta sulle tangenti al Comune di Foggia dove l’imprenditore non risulta però indagato. Il 27 novembre 2020 l’ex presidente del Consiglio comunale, Leonardo Iaccarino e l’ex consigliere comunale, Antonio Capotosto – poi arrestati ed attualmente sotto processo – “hanno cercato d’indurre D’Alba a dare o promettere 20mila euro in relazione al riconoscimento di un debito fuori bilancio nei confronti della ‘San Giovanni di Dio’ (all’epoca riconducibile al genero, ndr). L’imprenditore nell’occasione – è riportato ancora dal Tar -, si diceva infastidito per le modalità della richiesta e riferiva che non avrebbe denunciato la vicenda aggiungendo ‘perché vi voglio bene’“.