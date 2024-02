Le promesse del governo non convincono gli agricoltori che a bordo dei propri trattori continuano a solcare le strade del Foggiano. Nelle scorse ore in direzione Troia per l’ennesima manifestazione di protesta. Con loro gli amministratori di Faeto, Monteleone di Puglia, Rocchetta S. Antonio, Motta Montecorvino e ovviamente Troia. “Non ci fidiamo più di nessuno e non accettiamo il contentino. Va tutto a rotoli – ci spiega un agricoltore della piana di Troia -, ho due raccolti di grano invenduti. Tante spese al punto che mia moglie mi ha cacciato di casa. Non se ne può più”.

Ed ancora: “Ci stanno solo prendendo in giro, nessuno prende provvedimenti. I nostri politici che guadagnano tanti soldi devono capire che noi guadagniamo poco e spendiamo tanto. Non è possibile che a Milano un kg di broccoli costano 10 euro e a noi ce li pagano 30 centesimi”. “Noi vogliamo continuare a fare gli agricoltori, ma ce lo devono consentire. Non vogliamo arrivare a fare i politici, altrimenti siamo pronti a fondare un nostro partito”. Sui trattori alcuni sindaci invitati dal primo cittadino di Troia, Leonardo Cavalieri. Con lui i sindaci di Motta, Mimmo Iavagnilio e Rocchetta S. Antonio, Pompeo Circiello, e il consigliere di Faeto Carmine Spinelli. Tutti al fianco degli agricoltori.