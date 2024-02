Topi morti, forse avvelenati, in piazza De Gasperi a Foggia, nei pressi dell’Assori. La segnalazione arriva dai residenti. Ieri mattina il ritrovamento di almeno 7 ratti senza vita.

Questa situazione sta generando crescente preoccupazione tra i residenti, ormai esasperati dalla persistente presenza di questi roditori nel loro ambiente quotidiano. La presenza di ratti può non solo rappresentare un problema di salute pubblica, ma anche compromettere la qualità della vita e la percezione della sicurezza nella zona già oggetto di segnalazioni in passato per altre questioni.

I residenti auspicano una pronta derattizzazione per mettere fine a questa criticità. Resta intanto il mistero sulle cause di morte dei topi rinvenuti ieri.