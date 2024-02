Il carnevale di Manfredonia sfida il meteo e nonostante una fastidiosa pioggia battente regala il solito spettacolo con una delle più belle sfilate degli ultimi anni. Una edizione organizzata in pochissimo tempo grazie alla passione delle associazioni e alla caparbia del presidente della Pro Loco, Francesco Schiavone, che ha cercato in tutti i modi di non far morire una tradizione antichissima che quest’anno ha celebrato il 70° compleanno. Madrina d’eccezione la showgirl, modella e conduttrice televisiva Ainett Stephens. Ad aprire il corteo la Banda della Città di Manfredonia diretta dal M° Giovanni Esposto, la Reginetta del Carnevale di Manfredonia Asya De Salvia, accompagnata dalle altre Miss, le Majorettes ufficiali del Carnevale della scuola di arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella, la Banda musicale e le Majorettes dell’I.C. Giordani – De Sanctis.

A presentare la rassegna mascherata Chiara Carpano, Stefania Fortunato e Matteo Perillo. Fiore all’occhiello della manifestazione, la sfilata delle meraviglie, animata grazie alla creatività di insegnanti, mamme e nonne, dai bambini e ragazzi delle comunità scolastiche di primo grado della città: IC Croce – Mozzillo con “Naturalmente artificiali”; IC Don Milani uno + Maiorano con “Ma-sai che c’è…?”; I.C. Giordani – De Sanctis con “Ze Pèppe c trasform”; I.C. Perotto – Orsini con “Missione salva ambiente: stipe ca truve”; C.D. San Giovanni Bosco con “Ze Pèppe… settantenne vanitoso”; I.C. Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta con “Tu chiamale se vuoi… emozioni!”.

Quattro invece i gruppi mascherati che hanno partecipato alla Gran Parata: Coltiviamo l’amicizia con “Welcome to far far away”; Liceo Galilei – Moro con “Wonderland”; Roncalli – Fermi – Rotundi – Euclide e Associazione Il Girasole con “I cattivi della Disney”; Toniolo con “Carnevale a Bikini Bottom”.

Non sono mancate le installazioni creative in cartapesta che i maestri cartapestai di Manfredonia hanno prodotto e assemblato in tempi record. La cartapesta sipontina non poteva mancare perché parte integrante di quel patrimonio immateriale che è il Carnevale di Manfredonia.