L‘Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Capitanata nella mattinata dell’8 febbraio presso l’auditorium Formedil di Foggia ha organizzato un importante convegno su “Legge di Bilancio 2024 e i decreti fiscali collegati”, con relatore Ernesto Gatto, consigliere ODCEC Palermo, delegato alla formazione e rappresentante del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) a Bruxelles, presso Accountancy Europe.

I lavori sono iniziati con i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine di Foggia, Giuseppe Senerchia soddisfatto della partecipazione numerosa dei professionisti arrivati da tutta la provincia e che hanno seguito in maniera attiva le novità fiscali 2024 illustrate e commentate in modo chiaro e completo da Ernesto Gatto e la cui docenza è stata organizzata da Eutekne in collaborazione con Sistemi. Una figura essenziale quella del commercialista, come sottolineato da Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, in una precedente intervista del Sole 24 Ore. Una figura che negli anni ha raggiunto la sua innovazione nella gestione della contabilità di partite Iva e società del mondo imprenditoriale e che da ben oltre cento anni regge l’economia italiana.