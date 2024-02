Patto di Cura e assegni familiari. La Regione Puglia ribadisce che i fondi a disposizione delle famiglie con forti disabilità ci sono e che a breve saranno erogati. Anche a Foggia, dove nelle ultime settimane ci sono state diverse segnalazioni. Parola dell’assessora al Welfare, Rosa Barone. “La Regione sta pagando. A Foggia sono uscite le graduatorie e in questi giorni arriveranno i soldi sia per il sostegno familiare che per il patto di cura. Comprendo chi protesta, le tempistiche purtroppo sono state lente ma per i ritardi accumulati dai comuni e dai distretti. Ma nessun problema, arriveranno tutte le mensilità”.