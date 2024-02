Puglia, Sicilia e Campania insieme per i nascenti “Solisti Terre Federiciane”, un consorzio musicale che, fregiandosi del nome di quello che era un tempo l’impero del grande Federico II di Svevia porterà in giro per l’Italia svariate esecuzioni. Obiettivo principale: salvaguardare e divulgare il patrimonio storico delle composizioni musicali e promuovere la cultura sul territorio nazionale.

All’interno di questo delicato ed elegantissimo ensemble, nomi già noti del panorama musicale nazionale: dall’Accademia teatro alla scala di Milano la violinista Jessica Siciliano – il maestro Vincenzo Diaferio sarà primo violino e maestro concertatore.

Nell’organizzazione del nascente gruppo cameristico in continua evoluzione, anche la collaborazione del maestro Antonio Nardella e di artisti provenienti dalla Sicilia Puglia e Campania.

La direzione artistica dei “Solisti Terre Federiciane” è stata affidata al noto baritono foggiano Luciano Natale già direttore artistico del teatro Umberto Giordano nella sezione lirica strumentale e sinfonica.

Il Convento di San Matteo a San Marco in Lamis, farà da cornice alla loro prima rappresentazione sul territorio e “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi, con i penetranti e complicati virtuosismi, saranno il loro primo biglietto da visita. Il nascente gruppo cameristico dall’elevato taglio artistico, darà vita ad un capolavoro indiscusso della musica classica, svelando tutta la sua attualità in un flusso di pura energia, grazie alla potenza descrittiva di tale musica. Un concerto nel quale le rappresentative note di Vivaldi cercheranno di lasciare il segno nell’atmosfera silenziosa e suggestiva del Convento. Il concerto , sotto il patrocinio della Regione Puglia e Parco Nazionale del Gargano, avrà luogo domenica 25 febbraio alle ore 19,00 nella Chiesa del Santuario di San Matteo a San Marco in Lamis.