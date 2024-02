È Asia De Salvia, 17 anni, la Reginetta della 70esima edizione del Carnevale di Manfredonia ed è stata incoronata dalla giuria tecnica, capeggiata da Fabio Di Bari, nella magica e indimenticabile serata della finale, tenutasi venerdì 2 febbraio al LUC di Manfredonia.

Le altre Miss elette

Reginetta Simpatia: Annalisa De Vita

Reginetta Sprint: Alessandra Esposito

Reginetta Sorriso: Soraya Lombardi

Reginetta Eleganza: Letizia Contino

Reginetta Coriandoli: Simona Potenza

Reginetta Spettacolo: Maria Balzamo

Reginetta Tradizioni: Laura Manfredi

Reginetta Glamour: Marika Prencipe

Reginetta Fantasia: Katrin Bizzarro

Ora spazio alla giuria popolare. Fra queste nove bellissime miss tutti potranno scegliere la propria preferita che, a suon di like, sarà eletta Reginetta Social del Carnevale di Manfredonia.

La votazione si aprirà domani, sabato 3 febbraio, sulla pagina Facebook dell’Associazione La Fenice – segui il link: La fenice – e la vincitrice sarà proclamata martedì 13 febbraio.

“Potremo ammirare la bellezza e l’eleganza di queste splendide ragazze nelle Gran Parate di domenica 11 e sabato 17 febbraio – spiegano gli organizzatori -, in occasione delle quali le le nostre Reginette indosseranno gli abiti di Meraviglie Spose, le acconciature saranno curate da LN Parrucchieri e il make-up da Arte Bellezza, che ringraziamo di cuore per la disponibilità, così come la Gioielleria Cosentino per lo splendido gioiello donato alla neo reginetta Asia De Salvia. Congratulazioni a tutte le venti ragazze che hanno partecipato alla giocosa selezione, per noi avete vinto tutte con la vostra bellezza e la vostra freschezza”.