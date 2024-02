Tre colpi in chiusura di mercato per il Foggia. Preso a titolo definitivo Kalifa Manneh che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2024. Manneh, attaccante classe 1998 nato a Serrekunda (Gambia), cresce calcisticamente nelle giovanili del Catania. Nel 2017 approda tra i professionisti sempre con il Catania. Nel 2019/20 viene ceduto in prestito alla Carrarese. Nel 2021 fa il suo esordio in serie cadetta nelle fila del Perugia che, un anno dopo, lo gira in prestito al Taranto. Nel 2023 si lega all’Alessandria. Nella sua carriera ha totalizzato 1 presenza in serie B, 114 presenze, 7 gol e 10 assist in serie C, 3 presenze in Primavera 2 e 2 presenze con la maglia della nazionale del Gambia.

Queste le prime parole del nuovo attaccante rossonero: “Foggia, rappresenta per me un punto di rilancio ed è un banco di prova importante per la mia carriera, darò il massimo per questi colori”.

Acquisito, inoltre, a titolo temporaneo Alessandro Silvestro dall’Inter. Silvestro, difensore classe 2002 nato a Roma, cresce calcisticamente nelle giovanili della Romulea e dell’Inter. Nel 2020 approda in serie D nelle fila del Montespaccato. Un anno dopo entra tra i professionisti con la Pro Vercelli, girato in prestito dall’Inter. Poi è la volta del Montevarchi e della Fiorenzuola. Nella sua carriera ha totalizzato 61 presenze e 1 gol.

Infine, preso a titolo temporaneo Mattia Rolando dal Renate. Rolando, attaccante 1992 nato a Cuorgnè (To), cresce calcisticamente nelle giovanili dell’Alessandria. Dal 2010 veste le maglie dell’ACD Aquanera, Lavagnese e Novese. Nel 2012 approda tra i professionisti con il Gavorrano. Nella stagione successiva indossa la casacca della Valle d’Aoste. Nel 2013 torna in serie D con l’Asti, Bellinzago, Varese e Caronnese. Nel 2018/19 approda in C con l’Arezzo, l’anno successivo milita nella Pro Vercelli. Nel 2022 veste la maglia del Monopoli. Dal 2023 è di proprietà del Renate. Nella sua carriera ha totalizzato 416 presenze e 71 gol.

Queste le prime dichiarazioni del nuovo centrocampista rossonero: “Il Foggia per me rappresenta un’occasione importante e sono pronto ad indossare questa maglia. Spero di vivere grandi emozioni in questa piazza, lavorerò intensamente per far sì che ciò accada”.