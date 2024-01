Dal 2 a 4 febbraio, sarà a San Nicandro Garganico l’immagine pellegrina della Madonna del Rosario di Pompei. “È un dono particolare per questo Anno Giubilare – ha detto don Paolo Lombardi, parroco della Chiesa S. Maria delle Grazie –. La Vergine Maria ci invita a stare con Lei, che ci presenta Gesù e desidera che lo accogliamo nei nostri cuori e nelle nostre case. Torniamo al Signore, per ricevere grazie e ritrovare la pace e la serenità della nostra fede cristiana. Con gioia e devozione, ci apprestiamo a celebrare la Missione Mariana del Rosario di Pompei nella città di San Nicandro Garganico. In questi giorni di preghiera e riflessione, uniamoci con cuore aperto e animo grato per onorare la Vergine Maria, nostra Madre celeste. Il Rosario è un potente strumento di contemplazione e supplica, un legame che ci unisce alla Divina Misericordia. In questo contesto di grazia, immergiamoci nella preghiera, rafforzando la nostra fede e cercando la guida materna di Maria. La sua intercessione ci conforta e ci avvicina a suo Figlio, Gesù. Invitiamo tutti – ha concluso don Paolo – a partecipare attivamente agli incontri spirituali, alle celebrazioni liturgiche e alle processioni, affinché possiamo crescere insieme nella fede e nella comunione fraterna”.

Molto ricco il programma delle celebrazioni, che si svolgeranno a partire dal pomeriggio di venerdì 2 febbraio, con l’accoglienza del Quadro della Madonna e della Reliquia del Beato Bartolo Longo presso la comunità San Cristoforo alla presenza delle Autorità e, a seguire, la processione verso la Chiesa S. Maria delle Grazie, per concludere con la celebrazione della S. Messa, presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Tommaso Caputo, Arcivescovo-Prelato di Pompei.

La giornata di sabato 3 febbraio, oltre alle previste celebrazioni eucaristiche e altri momenti di preghiera, sarà dedicata, in particolare, alla comunione ai malati e anziani della Parrocchia, e all’incontro con i fanciulli e i ragazzi del catechismo.

La giornata conclusiva – domenica 4 febbraio – dopo il “Buongiorno, Maria, il Rosario” (ore 7.30) e, a seguire, la Santa Messa, la Processione (alle ore 9.30) con il Quadro della Madonna di Pompei, accompagnata dal Concerto Bandistico “Città di San Nicandro Garganico”; quindi la S. Messa che si concluderà con la Supplica alla Madonna di Pompei (ore 12.00) e, nel pomeriggio, il Rosario (ore 17.45) e quindi la S. Messa presieduta da Giuseppe Mengoli, vescovo di San Severo, alla presenza delle Autorità.

La realizzazione del programma sarà resa possibile grazie anche alla preziosa collaborazione assicurata dalla Venerabile Arciconfraternita del SS. Rosario e del Terz’Ordine Domenicano “S. Rosa da Lima”.