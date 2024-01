L’amministrazione comunale delle Isole Tremiti dopo la prematura scomparsa del sindaco Pinuccio Calabrese è guidata dal vice Luciano Cafiero che proprio in queste ore ha annunciato la riapertura della scuola sull’isolotto di San Domino dopo la chiusura ultra decennale. L’ultimo tremitese a frequentare la scuola e a diplomarsi sull’arcipelago è stato Arturino Santoro, all’anagrafe Arturo Junior Carlo Santoro, da tutti chiamato Arturino. Figlio del celebre campione di pesca subacquea Arturo Santoro, oggi Arturino ha 31 anni e sta per laurearsi in Medicina presso l’Università di Caserta. Tanti i ricordi legati al suo ultimo anno scolastico a Tremiti.

“Uno in particolare, ero l’unico studente presente in classe, senza amici di banco e senza compagnia esterna è stata dura per me dal punto di vista sociale. D’inverno alle Tremiti non ci sono ragazzi. A scuola non potevo fuggire agli appelli e ovviamente alle interrogazioni”. Era il 2005 e alle Isole Tremiti già si praticava la dad. “Spesso ci collegavamo con la scuola media Ungaretti di Manfredonia per seguire le lezioni della classe, ma non sempre ci riuscivamo a causa della connessione internet scadente”. Santoro oggi vive a Caserta, attende di laurearsi e magari tornare sulle sue isole. “Ora penso solo a laurearmi, ovviamente sono molto legato a Tremiti che mi auguro possano subito riavere una scuola”.