“Oltre la maschera”, è la rassegna di teatro contemporaneo organizzata dall’amministrazione comunale di Ascoli Satriano, affidata al regista Giambattista Rossi. Cinque spettacoli a partire dal 21 gennaio e a cadenza mensile fino al prossimo mese di maggio con ingresso gratuito. “Ad Ascoli – racconta il delegato alla cultura, Massimo Capuano – ci proponiamo come punto di fruizione culturale di livello. Al museo civico e diocesano, al Parco dei Dauni, a Villa Faragola che a breve diventerà museo cantiere, aggiungiamo una serie di spettacoli teatrali a favore dei nostri concittadini, ma anche a chi vorrà raggiungerci da fuori per rafforzare la coesione sociale”. Giambattista Rossi, noto regista pugliese è il direttore artistico della rassegna. “I 5 spettacoli avranno come filo conduttore la maschera, intesa non solo come oggetto scenico ma come quella cosa che ognuno di noi adatta al proprio viso a seconda della situazione”.

Il via lunedì 21 gennaio con “Shake’n Speare-Hamlet” con Olga Mascolo e Giambattista Rossi, regia di Savino Maria Italiano; il 25 febbraio “The Problem Una coppia in commedia” di Gurney Jr; il 17 marzo andrà in scena “Parte seconda” di e con Rosellina Goffredo; Dannata Commedia sarà lo spettacolo in programma il 14 aprile; infine “Storie di donne e anche la mia” di e con Michela Di Viccaro, in scena il 19 maggio. Tutti gli spettacoli si terranno presso il Teatro del Centro sociale di via Melfi ad Ascoli Satriano con inizio alle ore 19,30.