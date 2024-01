Il Comune di Foggia ha aderito all’associazione nazionale “Avviso Pubblico” – Enti Locali e Regioni contro mafia e corruzione”. La volontà, anticipata dalla sindaca Episcopo sin dal suo insediamento, è stata formalizzata nel corso della riunione di Giunta che si è svolta questo pomeriggio a Palazzo di Città.

“I concetti di legalità e trasparenza non possono limitarsi a semplici affermazioni ma necessitano di azioni concrete – ha rimarcato la sindaca. Per questo, oggi, abbiamo ufficialmente aderito alla Carta di Avviso Pubblico, un impegno preso in campagna elettorale e formalizzato con un atto di Giunta.

Aderiamo ai principi e alle indicazioni di Avviso Pubblico perché crediamo fermamente che una rigenerazione sociale non può che partire dalla casa comunale, dando sostanza ai proclami e agli impegni ed eliminando le barriere comunicative e relazionali tra la pubblica amministrazione e i cittadini”.

Nella riunione odierna la Giunta ha definito anche l’adesione all’associazione Rete dei Comuni Sostenibili.

Tra le altre decisioni assunte oggi dalla Giunta: l’atto di indirizzo per la collocazione delle attività delle commissioni consiliari e degli uffici dei vari gruppi politici che compongono l’assise consiliare presso i locali attualmente liberi al III piano della sede di Corso Garibaldi; la costituzione, nell’ambito del Corpo di Polizia Locale del “Reparto Volo UAS Polizia Locale – Protezione Civile della Città di Foggia”. Il nuovo reparto sarà presentato ufficialmente alla cittadinanza nelle prossime settimane.