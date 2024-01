L’Epifania tutte le feste porta via, meno che a Deliceto dove domenica 14 gennaio dalle ore 12 riaprirà il Castello del Natale per l’ultimo spettacolo dedicato ai bambini. E questa volta rigorosamente a ingresso gratuito. Intanto è tempo di bilanci. Deliceto anche questa volta è stato il comune che ha fatto registrare il pienone nei week end di dicembre e alla Befana. Musica, animazione, spettacoli inediti, giochi, tradizioni, luminarie, giochi di luce e di suoni e tante emozioni.

“Abbiamo saputo regalare momenti di gioia e spensieratezza, non solo ai delicetani – ha affermato l’assessora al Turismo, Adriana Natale – ma soprattutto ai numerosi ospiti giunti dal resto della provincia di Foggia, ma anche dalla Bat, dal Barese e dalla Basilicata. Migliaia di presenze in paese come non mai. Possiamo affermarlo ad alta voce che Deliceto è stato il comune del Foggiano con più turisti a Natale”.

“Il nostro lavoro di programmazione – commenta il sindaco Pasquale Bizzarro – è stato premiato dal successo di pubblico e dai numeri che gli eventi hanno saputo riscuotere, a dimostrazione che il lavoro di Bella Vita Eventi ancora una volta ci ha premiati. Le proposte di Nicola Talienti sono risultate vincenti”. Oltre un mese intenso di spettacoli all’interno del castello. “Siamo soddisfatti per aver riacceso le luci in uno dei luoghi più belli della Puglia – ha rimarcato il presidente dell’associazione organizzatrice, Nicola Talienti -, tutto ha funzionato alla perfezione, un mese e mezzo di eventi a gonfie vele. Anche questo significa sviluppo del territorio. E non è finita, domenica 14 gennaio il gran finale con uno spettacolo straordinario tutto dedicato ai bambini”.