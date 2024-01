Si intitola “Le parole della politica” il percorso formativo per la cittadinanza attiva proposto dall’associazione Cercasi un fine e dalla Parrocchia San Ciro di Foggia, in un dialogo e in una riflessione condivisi anche con il vescovo uscente Vincenzo Pelvi.

I quattro incontri, organizzati presso il salone parrocchiale di via L. Settembrini n. 21, saranno animati da esperti e docenti che approfondiranno parole e temi di grande attualità quali politica, partecipazione, legalità e solidarietà.

Il percorso sarà inaugurato con un focus sulla parola “politica” sabato 10 febbraio 2024, alle ore 16.30, con l’intervento di don Rocco D’Ambrosio, docente di filosofia politica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Il mese successivo, sabato 9 marzo, Saverio Di Liso, docente di filosofia presso la Facoltà Teologica Pugliese di Bari approfondirà il tema “partecipazione”. Sabato 6 aprile, l’avvocata Maria Teresa Coratella parlerà di “legalità”. L’incontro conclusivo sulla parola “solidarietà”, in programma sabato 11 maggio, sarà affidato a Giuseppe La Porta, docente di filosofia e storia.

“Gli ultimi anni della vita sociopolitica di Foggia – spiegano gli organizzatori – sono stati molto travagliati. Ci si è resi conto che una delle urgenze della città è risvegliare il bisogno di una formazione politica della coscienza. Ciascuno ha la propria parte di responsabilità: quella di un’attenzione, di un interesse e di una partecipazione dal basso. La metodologia di ‘Le parole della politica’ sarà quella seminariale: ogni sessione sarà di tre ore, con la prima affidata al docente, la seconda a piccoli gruppi e la terza nuovamente in assemblea. Intendiamo seguire il metodo di Lorenzo Milani, che privilegiava l’apprendimento di parole e concetti in piccoli gruppi, in cui tutti possono esprimersi liberamente”.

La partecipazione al percorso – supportato logisticamente dal Csv Foggia – è aperta a tutti; per informazioni è possibile contattare il numero 338.7241588 o scrivere una mail a [email protected].