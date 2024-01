L’acquisto di una casa rappresenta una delle decisioni più significative nella vita di molte famiglie, un investimento che richiede protezione e attenzione. In questo contesto, stipulare una polizza casa si evidenzia come strumento importantissimo per salvaguardare il proprio patrimonio da eventuali danni o sinistri. La complessità delle offerte e la varietà di coperture disponibili possono rendere la scelta dell’assicurazione abitativa un percorso tortuoso in cui si può incappare in qualche errore.

Molte volte si crede che rivolgendosi fisicamente ad una compagnia assicurativa si facciano migliori affari ma in realtà sono numerose le persone che hanno compreso i vantaggi di attivare un’assicurazione casa online: si trovano offerte migliori e più competitive e niente paura, si può ottenere facilmente un supporto tecnico da parte dei professionisti che potranno guidare nella scelta a seconda delle esigenze.

Polizza casa: cosa c’è da sapere

Una polizza casa dovrebbe fungere da scudo protettivo per la propria abitazione, coprendo non solo la struttura in sé, ma anche i beni contenuti al suo interno e le responsabilità civili verso terzi. Ma come scegliere il contratto giusto? Si deve essere a conoscenza degli errori più comuni così da evitarli e ottenere la copertura migliore.

Scegliere la copertura adeguata

La decisione riguardante il livello di copertura è probabilmente l’aspetto più delicato nella stipula di una polizza casa; dovreste valutare con cura le vostre esigenze e quelle dell’immobile per non incorrere in errori che potrebbero risultare costosi.

Svalutazione dell’immobile

Un errore comune è sottovalutare il valore dell’immobile e del suo contenuto: questo errore può portare a stipulare una polizza che, in caso di sinistro, non coprirà interamente i danni. È importante effettuare una stima realistica del valore dell’abitazione e degli oggetti di valore in essa contenuti per assicurarsi una copertura adeguata.

Non pensare alle clausole e alle esclusioni

Spesso, per velocizzare il processo, si tende a non leggere con attenzione le clausole e le esclusioni presenti nel contratto ma attenzione perché può causare brutte sorprese al momento del bisogno. È fondamentale comprendere appieno ciò che è incluso e quali eventi sono esclusi dalla copertura.

Trascurare i rischi

Ogni abitazione ha le sue caratteristiche e, di conseguenza, potrebbe richiedere coperture speciali per rischi specifici come inondazioni, terremoti o frane: non considerare questi aspetti può rendere la copertura inadeguata di fronte a determinati eventi.

Sottovalutare la responsabilità civile

La responsabilità civile verso terzi copre i danni che potrebbero essere causati a terze persone o proprietà a causa di incidenti legati alla propria abitazione: sottovalutare questa componente della polizza potrebbe esporre a rischi legali e oneri economici non trascurabili.

Ma l’assicurazione sulla casa è obbligatoria?

Molte volte ci si chiede se questa spesa sia obbligatoria. La risposta è no. Nessuno può obbligarvi a stipulare una polizza sulla casa, salvo in caso di mutuo quando viene richiesta una copertura da incendio e scoppio per poter permettere alla banca di recuperare quanto prestato.

Quello che gli esperti consigliano è comunque di valutare una protezione: la spesa annuale non è altissima e non va a gravare eccessivamente su un bilancio familiare ma può fare la differenza in caso di necessità.