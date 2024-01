Dopo la storica conquista nella passata stagione della Coppa Puglia di Serie C2, la squadra di calcio a 5 del Cus Foggia ha guadagnato quest’anno un posto nelle Final Four di Coppa Italia di Serie C1, fase regionale.

Arrivati ai quarti di finale grazie alla vittoria agli ottavi con il Cus Bari, i ragazzi di mister Natale Coccia hanno firmato a fine dicembre l’ultima grande vittoria di un 2023 straordinario – culminato con la promozione in C1 – battendo in trasferta la RF Carovigno con il risultato di 8-6. Le Final Four, ultimo atto della Coppa, si disputeranno il 6 ed il 7 gennaio, presso il Pala Pinto di Mola di Bari.

Insieme al Cus Foggia, si giocheranno la vittoria finale l’Aradeo, il Futsal Barletta e Volare Polignano, ovvero le squadre che occupano le prime tre posizioni dell’attuale classifica del girone unico di C1.

I cussini, invece, hanno chiuso il primo segmento di stagione al sesto posto.

Questo il programma delle Final Four

Si inizia sabato 6 gennaio con la sfida tra Aradeo e Volare Polignano alle ore 16:00, alle 19:00 l’altra semifinale tra il Cus Foggia e Futsal Barletta. Finalissima domenica 7, tra le due vincenti con fischio d’inizio programmato per le ore 20.30.