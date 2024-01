A Foggia la Befana arriverà con qualche ora di anticipo grazie ai bambini e ai ragazzi di iFun, l’associazione di promozione sociale di genitori di bambini e ragazzi autistici.

Venerdì 5 gennaio, infatti, i bambini e i ragazzi di iFun, insieme alle loro famiglie ai carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza ai Vigili del fuoco, alla Polizia Locale, agli scout, all’associazione “Progettiamo Vite Libere” doneranno 500 calze della Befana a parrocchie, comunità di accoglienza per minori, carcere, alla Caritas e negli altri luoghi della città dove ci sono bambini bisognosi che, per vari motivi, spesso non ricevono attenzioni. Dopo le varie consegne, i bambini e i ragazzi di iFun si incontreranno carabinieri, agenti di polizia, militari della Guardia di finanza, Vigili del fuoco, agenti di polizia locale e volontari presso la sede della Caritas di Foggia alle 11.30 per un momento comunitario.

Sabato 6 gennaio la donazione sarà ripetuta con la collaborazione dei motociclisti del Gruppo Scorbutico di Foggia, quando la Befana porterà la calza ai bambini in sella ad una motocicletta.

“L’azione che fa parte dei nostri gesti d’amore alla città – ha spiegato Maurizio Alloggio, presidente dell’associazione iFun – ha come obiettivo quello di riconnettere i fili, legare la comunità, farla diventare maggiormente coesa, creando uno spirito di comunità, partendo dai più fragili, perché un mondo che funziona per i più fragili è un mondo che funziona per tutti. Partiamo dai più fragili per avviare azioni di sostegno. Il più debole sostiene, invece che essere sostenuto. Il nostro vuole anche essere un gesto che unisce varie realtà del territorio per la festività dell’Epifania, anche a voler significare un nuovo inizio per Foggia”.