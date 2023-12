Per incrementare le attività culturali e gli eventi sono stanziati 9,8 milioni, in cui è inclusa la spesa per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. 7,1 milioni sono assegnati all’infrastrutturazione del territorio e all’edilizia abitativa, e 6,3 milioni ai trasporti e al diritto alla mobilità. Per l’ordine pubblico e la sicurezza saranno disponibili 4,4 milioni. Infine, 3,9 milioni saranno investiti nelle politiche giovanili, lo sport e il tempo libero.

Il miglioramento della qualità dei servizi erogati dalla macchina comunale sarà garantito da nuove assunzioni e dagli adeguamenti contrattuali, che porteranno la spesa complessiva del personale a 8 milioni di euro, e nuovi investimenti tecnologici, realizzati con fondi comunali e del Pnrr.

Il consistente piano degli investimenti previsto dalla manovra finanziaria 2024-26 sarà alimentato dallo stanziamento di 24,7 milioni di euro a cui si aggiungeranno i fondi ottenuti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, più di 40 milioni, per la realizzazione dei 39 progetti finanziati.

“È la prima volta, dalla riforma della finanza locale, che il bilancio del Comune di Cerignola è operativo prima dell’inizio del nuovo anno e con così ampio anticipo rispetto ai consueti tempi di approvazione”, ha affermato l’assessore al Bilancio Pietro Gianfriddo illustrando il documento finanziario al Consiglio comunale.

“È un risultato eccezionale e importantissimo ottenuto in un contesto legislativo non ancora del tutto chiaro e tutt’ora in mutamento, considerato che la legge di bilancio dello Stato non è ancora stata approvata e, quindi, non è ancora stata definita la consistenza degli annunciati tagli ai trasferimenti comunali. Eppure, nel difficile contesto economico e sociale attuale, è stato predisposto un bilancio di previsione 2024-2026 senza tagli ai servizi e con un consolidamento delle disponibilità finanziarie in settori importanti della vita dei cittadini, con priorità per quelli rivolti alle famiglie e alle persone fragili”.

“Il bilancio predisposto dall’amministrazione comunale e approvato dal Consiglio comunale è sano, equilibrato, realistico” è il commento di Bonito.