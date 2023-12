Con provvedimento del 28 dicembre il tribunale di Foggia, in sede di riesame, ha dissequestrato il “Lido Verde”, noto stabilimento balneare di Mattinata, uno dei cuori pulsanti della movida giovanile sul Gargano.

Nei giorni precedenti era stato applicato il sequestro di alcuni manufatti della struttura per una questione di permessi amministrativi stagionali che non consentirebbero la permanenza in loco per tutto l’anno solare. Tuttavia, di diverso avviso si è pronunciato il tribunale di Foggia.

Laconico e tranciante il commento del legale della proprietà, l’avvocato Pierpaolo Fischetti: “Astruse e contraddittorie interpretazioni di alcuni legittimi permessi e nulla-osta che non hanno retto neppure al riesame degli atti collazionati dalla polizia giudiziaria. Null’altro da aggiungere”.