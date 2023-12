Riattivazione dell’attività ambulatoriale, avvio di nuovi servizi, ripresa crescente dei parti. Chiude in positivo il bilancio della Struttura Complessa di “Ostetricia e Ginecologia” del Presidio Ospedaliero di San Severo con prospettive di ulteriore crescita per il prossimo anno.

Una attività che, dopo un iniziale periodo di difficoltà nei primi mesi dell’anno, ha registrato nel secondo semestre una grande ripresa a cui ha contribuito l’impronta al lavoro di squadra impressa dal nuovo direttore Antonio Lacerenza nonostante la carenza di medici.

Dal mese di giugno sono stati riattivati gli ambulatori di ostetricia e ginecologia e ad oggi sono già state effettuate 1.770 prestazioni.

In forte ripresa sono i parti: il 2023 si chiude con un totale di 450 nascite, di cui 337 nel secondo semestre. In aumento anche gli interventi chirurgici: 385 in tutto nel corso dell’anno, di cui 268 da giugno ad oggi. Attivata ex novo a giugno, l’attività di Day Service ha subito registrato un trend in crescita con 280 prestazioni totali.

Nuovo impulso è stato dato ai corsi di accompagnamento alla nascita, veri e propri percorsi formativi, completamente gratuiti, per una genitorialità consapevole, sia della mamma che del papà. Da gennaio, il percorso si arricchirà di un incontro dedicato alla prevenzione della violenza domestica.

Da giugno, inoltre, ai genitori è offerta l’opportunità di instaurare fin da subito un legame profondo con il neonato attraverso la tecnica “skin to skin” che prevede il contatto pelle a pelle con entrambi i genitori.

L’efficacia del contatto pelle a pelle con la madre era già nota da tempo: lo skin to skin aiuta a regolare la temperatura corporea, accelerare lo sviluppo neurologico, migliorare la qualità del sonno, rafforzare il sistema immunitario del neonato.

Di recente è stato dimostrato che i cambiamenti ormonali registrati nel papà durante il “pelle a pelle” gli permettono di creare un legame con il neonato, che potrà influenzare il ruolo di genitore nei mesi successivi alla nascita.

Dal 15 dicembre, inoltre, è possibile eseguire il test di screening combinato da eseguire nel primo trimestre di gravidanza (duo-test) che permette di individuare anomalie cromosomiche del feto. Di recentissima attivazione anche il servizio di Interruzione Volontaria di Gravidanza.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’unità operativa allo 0882.200205 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13.