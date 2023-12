“Ho accolto con piacere l’invito della CNA (Artigiani Imprenditori d’Italia) per partecipare ieri all’assemblea nella quale sono state discusse numerose e importanti criticità, che meritano di essere affrontate e superate”. Lo riporta una nota dell’assessore alle Attività produttive del Comune di Foggia, Lorenzo Frattarolo. “Dalla riqualificazione del Villaggio Artigiani, che versa in una situazione di carenza di servizi primari essenziali e potrebbe registrare un complessivo salto di qualità con la trasformazione in Area Produttiva Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzata, alla necessità di valorizzare e tutelare le eccellenze della città; dalla riscoperta della tradizione artigianale al contrasto all’abusivismo diffuso; dall’attenzione per le persone, gli anziani in particolare che rappresentano un capitale umano straordinario, e quella per l’ambiente”.

“La coalizione e l’esecutivo di cui faccio parte, e l’assessorato che ho l’onore e la responsabilità di guidare e rappresentare – spiega Frattarolo -, è vicino a un comparto in difficoltà che merita rispetto, attenzione e risposte concrete. E la mia sensibilità e formazione umana e politica mi portano e porteranno sempre ad essere accanto a una categoria e a persone che ammiro. Ho quindi raccolto ogni segnalazione e istanza, e ci impegneremo a fondo per una svolta da troppo tempo attesa e per un salto di qualità non più prorogabile”.

