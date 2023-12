Il derby della Capitanata è del Cerignola. L’uomo del match è Malcore autore di due reti. Primo tempo brutto e con poche emozioni. Solo nel finale il derby si accende con una ghiotta occasione da gol per il Foggia e con il gol di Malcore su rigore che sblocca il match. È del Foggia dopo otto minuti il primo tiro pericoloso della partita con Schenetti che sfiora il palo alla destra di Krapikas. La risposta del Cerignola con D’Andrea che non riesce ad angolare il suo tiro a giro. Alla mezzora occasionissima per il Cerignola con Tascone e Malcore che non riescono a infilare la difesa rossonera in affanno. Finisce anzitempo la partita dei due capitani Allegrini e Rizzo fermati da problemi muscolari. Al minuto 40 bella azione Vezzoni-Schenetti-Peralta con quest’ultimo che sfiora il palo. Al 42’ Il Cerignola passa: Malcore si procura e realizza un calcio di rigore contestato dai giocatori rossoneri. Nel recupero gran botta dalla distanza di Di Noia con palla di poco a lato.

La ripresa si apre con il Foggia che parte forte alla ricerca del pareggio: dopo quattro minuti è Schenetti ad andare vicino al gol. Un minuto dopo ci prova Peralta a girarsi bene e a concludere di mancino ma Krapikas è ben piazzato. Al 15’ il Cerignola va in gol con D’Andrea ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Il Foggia tenta di riacciuffare il risultato, ma è il Cerignola a chiudere il derby ancora con Malcore e ancora dagli undici metri. Una vittoria che rilancia il Cerignola, mentre per il Foggia è notte fonda.