La notte scorsa, poco prima delle 2, una pattuglia della “Watchman Eye”, società di vigilanza privata, ha sventato un tentativo di furto presso il Supermercato La Bontà in viale Europa a Foggia. Le guardie hanno notato in lontananza alcuni ragazzi fuggire via dal punto vendita.

Giunti sul posto, i vigilantes hanno ritrovato la serranda dell’attività commerciale tagliata all’altezza della serratura. Il titolare è stato subito allertato e si è recato sul posto. In loco anche una volante della Polizia di Stato per i rilievi del caso.

“Appare evidente – fanno sapere dall’istituto di vigilanza – che la presenza sul territorio delle nostre pattuglie abbia scongiurato che il furto potesse essere portato a termine”.