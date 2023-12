Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere ieri notte in via Belmonte a San Severo nel Foggiano. La bomba ha danneggiato la serranda e l’ingresso di uno studio medico. L’onda d’urto ha danneggiato anche i vetri di due automobili che erano parcheggiate nella zona. Sul posto i carabinieri che hanno avviato indagini per ricostruire l’accaduto, il possibile movente. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza in zona. (Agi)