Alice Amatore del Pd, 26 anni, è la più giovane assessora della Giunta Episcopo. A lei la delega alla Cultura. L’abbiamo intervistata nel giorno dell’insediamento del Consiglio comunale. “Per me è un’emozione indescrivibile essere qui oggi. Siamo tutti entusiasti. Foggia è stata abbandonata e ferma per troppo tempo. Abbiamo la responsabilità di portare avanti le istanze dei cittadini e aprirci al dialogo in vari settori”.

A parere di Amatore bisogna subito tornare ad intavolare un confronto proficuo con le diverse realtà cittadine. “Le politiche culturali devono essere inclusive e aperte. Devono uscire da dinamiche chiuse. La cultura deve essere volàno dello sviluppo economico e sociale”. Il suo mentore è Peppino D’Urso, nome storico della politica foggiana ed ex presidente del Teatro Pubblico Pugliese: “Un politico di esperienza. Il suo ruolo è importante e saprà supportare il lavoro futuro dell’amministrazione, non solo il mio”.