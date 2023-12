Bari è tra le 10 città italiane in cui si spende meno per mangiare una pizza. Lo riporta un articolo di Repubblica Bari che ha riportato una ricerca di CasinoItaliani sulle aree urbane in cui poter mangiare una margherita ad un prezzo inferiore ai 5 euro. L’analisi – si legge – riguarda l’asporto, quindi senza la tariffa del coperto da parte del ristorante o della pizzeria, utilizzando i dati JustEat.

Il capoluogo pugliese è quinto in classifica con un prezzo medio di 4,70 euro e, al contempo, valutazioni piuttosto elevate (4.16 su 5) sulla qualità del prodotto sfornato. Bari è dietro Cagliari (3,68 euro il prezzo medio), Reggio Emilia (4,40 euro), Foggia, l’altra pugliese, sul podio a 4,45 euro e Salerno (4,60 euro). Taranto si ferma all’ottavo posto con un prezzo medio di 5 euro a Margherita. Guardando la graduatoria al contrario emerge che Firenze è la patria della pizza più costosa di tutte (6,70 euro).

La tendenza era già stata confermata lo scorso maggio dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, su dati Istat elaborati da Altroconsumo. Bari risultava già la città più economica sulle 18 prese in considerazione.