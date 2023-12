Sulla recente graduatoria redatta e pubblicata dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore, abbiamo intervistato il presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti.

“Il Sole 24 Ore da anni stila questa classifica in base a determinati parametri, evidentemente sono molto bassi per la provincia di Foggia, e per questo siamo ultimi. Poche e sorprese nella graduatoria, anche se bisogna dire che in termini di immagine è una brutta botta. Fa impressione vedere la classifica, ma non possiamo fare altro che rimboccarci le maniche e risalire la china. Molto dipende dalla città capoluogo che con la nuova sindaca, ne sono certo, riusciremo a scalare la classifica. E non diamo sempre la colpa alla politica che sicuramente dovrà tornare a fare la sua parte, ma anche il mondo dell’economia e soprattutto i cittadini dovranno cambiare passo. È necessario un lavoro di squadra. I commissariamenti per mafia di città importanti come Cerignola, Manfredonia e Foggia non hanno aiutato. E’ altresì vero che non tutta la provincia è uguale. Ci sono delle aree dove decisamente si vive bene e dove la qualità della vita è migliore, ma purtroppo ci sono zone dove imperversa criminalità, povertà e degrado economico”, conclude.