Bisognerà aspettare ancora per l’esito del processo d’appello a carico dei foggiani Francesco Stallone e Michele Verderosa, condannati in primo grado per l’omicidio di Donato Monopoli, giovane cerignolano pestato in una discoteca nel 2018. “Dopo aver ascoltato l’Egregia Corte – fa sapere la pagina social “Giustizia per Donato” – i giudici si sono riservati. Serviranno altri tre mesi per esporsi. La speranza – commentano – è l’ultima a morire e dobbiamo e vogliamo continuare ad avere piena fiducia e speranza in chi dovrà pronunciarsi in merito”.

Poi concludono: “Non è facile, l’attesa ti morde ma crediamo e speriamo in cuori che capiscano e rendano a Donato la Giustizia che merita. Grazie come sempre della vostra vicinanza, grazie ai nostri avvocati, grazie alla Magistatura di vero cuore”.

In primo grado, il Tribunale di Foggia condannò con rito abbreviato Stallone a 15 anni e 6 mesi, mentre Verderosa a 11 anni e 4 mesi con concessione delle attenuanti generiche.

