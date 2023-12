Un agricoltore di 65 anni di Stornarella, in provincia di Foggia, è morto dopo essere stato schiacciato dal trattore con cui stava effettuando dei lavori. L’incidente è avvenuto nelle campagne in contrada Forcone Grillo a Cerignola, su terreni di proprietà della vittima. A dare l’allarme al 112 è stato un familiare che non vedendolo rientrare si era recato in campagna scoprendo quanto accaduto. (Agi)

Seguici anche su Instagram – Clicca qui