“Sono stata proclamata sindaca della città di Foggia il 27 ottobre alle ore 17.42. Il Ministero dell’istruzione e del merito – sede centrale di Roma – mi ha concesso con atto della Dgruf (Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, ndr) l’aspettativa senza assegni per mandato politico con decorrenza 6 novembre 2023 (ripeto 6 novembre 2023!)”. Lo riporta la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo per fare chiarezza sul suo incarico di dirigente dell’ufficio scolastico provinciale per il quale ha ottenuto l’aspettativa.

“Tengo a dirlo, violando la mia innata riservatezza, per tutti i delusi dell’esito elettorale del 23 ottobre scorso. Vado avanti più forte di prima con una squadra vincente e compatta. Lavoriamo strenuamente per la nostra città mentre altri sollevano cavilli inutili senza adeguato sostegno normativo. Una piccola precisazione è dovuta per chi si dichiara esperto di dirigenza: gli incarichi dirigenziali sono tutti triennali e, quindi, a tempo determinato! Un conto è ‘l’inquadramento a tempo indeterminato’ nei ruoli dirigenziali dello Stato (e io lo sono – pleno iure – da vari lustri) un conto è l’incarico pro tempore del dirigente che è sempre e solo triennale per tutti i comparti (dirigenza scolastica e dirigenza amministrativa/ministeriale comprese)”.

Poi aggiunge: “La mia è tutta un’altra storia – lo ribadisco ancora – e le attenzioni sulla sfera privata e lavorativa della mia persona sono segnali palesi di insuperabile livore anche dopo la campagna elettorale. Ulteriori dettagli di questa vicenda li renderò nelle sedi competenti a cui immediatamente farò riferimento”.

Episcopo ha anche allegato al suo post su Facebook “l’atto di proclamazione del 27 ottobre 2023 e Decreto della Dgruf del Mim – i ‘sapientissimi’ scrivono ancora Miur – di collocamento in aspettativa per mandato politico dal 6 novembre 2023. Lo faccio sotto gli occhi di tutti senza timore alcuno, invitando ad una lettura attenta e integrale da cui evincere tutte le risposte e i riferimenti di legge. Da non confondere poi, artatamente, date e atti di disposizione. Un conto è l’atto ‘originario’ della Dgruf decorrente dal 6/11/2023, altro è l’Atto dell’Usr Puglia prodromico all’assegnazione della reggenza presso l’Ats di Foggia”.

Infine, scrive: “Dedico questo post anche agli eletti di maggioranza e opposizione che vivono meritatamente e con entusiasmo l’attesa della prima seduta consiliare. E ai cittadini che si aspettano da noi massimo impegno, dignità e onore, proprio come vollero i Padri costituenti”.

E chiude con una provocazione: “Ps: altrimenti chiedo di favorirmi il Decreto di decadenza (da sindaca o da dirigente Mim poi?) sottoscritto dall’autorità competente”.

