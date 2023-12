Tornano le rapine a Foggia e, come spesso accade, il fenomeno si acuisce sotto Natale. Ieri sera, poco dopo le 18, tre persone mascherate con passamontagna hanno fatto irruzione nella gioielleria “Piccole Gioie” in via Arpi, pieno centro cittadino. La scena è stata immortalata da una telecamera della zona. I tre, due dei quali armati di pistola, si sono fatti consegnare oggetti preziosi sotto la minaccia armata. Bottino da quantificare. Indaga la polizia.

“Noi commercianti a Foggia siamo carne da macello tra furti, atti vandalici, tasse aumentate a dismisura”, il commento su una pagina social locale. “Se potessi, a Natale con tutti i colleghi chiuderei le attività lasciando la città senza luci e atmosfera, giusto per fare capire cosa è una città senza commercio: andate a farvi truffare e derubare nei centri commerciali”.

