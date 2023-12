Sarà inaugurato questa sera primo dicembre a Foggia, alle ore 19, in via Donato De Leonardis 5 il Centro Odontoiatrico Specialistico del dottor Renato Di Stasio.

“La struttura – riporta una nota divulgata dalla nuova attività – ha macchinari all’avanguardia e caratteristiche tecniche e funzionali innovative nel Mezzogiorno d’Italia, con una superficie di 450 metri quadrati, dedicata alle attività mediche e a quelle accessorie, un layout distributivo e uno stile, che rappresentano l’identità del professionista foggiano e del suo staff. Una sala d’attesa luminosa e confortevole per un migliore benessere psicofisico dei pazienti; sette poltrone odontoiatriche, tipizzate per ogni branca dell’odontoiatria e con una tecnologia adatta alla tipologia di intervento da effettuare; una serie di servizi, concepiti per dare uno stacco importante rispetto alla vecchia odontoiatria ancora caratterizzata dal vecchio studio mono professionale o dalle cliniche low cost; spazi per gli interventi di chirurgia avanzata e una sala relax, dove i pazienti possono riprendersi e rigenerarsi. Questo sarà il Centro Odontoiatrico Specialistico dottor Renato Di Stasio, per nulla improntato ad una qualità minima e sotto costo, ma vocato alla bellezza e all’efficienza: il team del Centro è selezionato e formato per fornire al paziente una cura completa”.

“Fiore all’occhiello della struttura è la sterilizzazione – si legge ancora -, super accessoriata e a vista, in modo che il paziente possa valutare visivamente il livello di pulizia di ogni step odontoiatrico, per una assoluta tutela della salute. Ogni branca dell’odontoiatria sarà trattata con eccellenza: dalla pedodonzia all’ortodonzia, dalla endodonzia alle protesi e molto altro. Nel Centro si vivrà una esperienza diversa dall’immaginario comune della visita dentistica, sempre associata ad una puzza di disinfettante e ad un possibile trauma.

Nella comunicazione tra il dentista e il paziente, uno dei momenti cruciali è quello dell’accoglienza in studio: il dottor Renato Di Stasio ha creato per la sala d’attesa una comunicazione non verbale connessa con l’ambiente e fortemente piacevole dal punto di vista estetico ed emozionale. Il paziente potrà provare una esperienza sinestetica positiva, originale e distensiva: sarà accolto da un arredamento elegante, da video mapping e da immagini multisensoriali, create dall’artista Leandro Summo, un professionista di fama internazionale, originario di Ruvo di Puglia e apprezzatissimo a Dubai, e da dipinti in 3d del noto pittore Massimo Meda. Una vera e propria struttura di salute con due pareti di verde vivo e un chiaro rimando al green e alla natura. Per una scelta ecosostenibile, nel Centro Odontoiatrico Specialistico dottor Renato Di Stasio inoltre è stato abolito quasi del tutto l’uso della plastica.

Per il rebranding il dottore si è affidato all’agenzia Gianluca di Santo/creative studio, che oltre al nuovo pittogramma stilizzato e declinato in ogni sua forma e variante, ha gestito anche la campagna di comunicazione teaser “prepara il tuo miglior sorriso” e quella lancio.

Il dottor Renato Di Stasio supervisiona e opera, crede nel lavoro di team: al momento dell’apertura la struttura conterà dieci unità, ma il dottore punta al raddoppio del personale, perché è sua premura alimentare le esigenze lavorative del territorio di Capitanata.

Renato Di Stasio ha un curriculum amplissimo, con una formazione, post laurea, lunga diciotto anni: ha studiato negli States, alla New York University ed è specializzato in tutte le branche dell’odontoiatria con una particolare attitudine negli interventi chirurgici e implantari complessi. Ad un certo punto della sua brillante carriera universitaria e professionale ha dovuto scegliere se restare in America o tornare in Italia. Ha deciso di rientrare in patria, nella sua Foggia, perché non ha voluto privare la sua città del suo sapere. Dopo l’esperienza importante nello studio paterno, ha inseguito e carezzato con mille aspettative il suo sogno.

“Il mio obiettivo era dare a Foggia un centro odontoiatrico moderno e competente con una équipe di specialisti e una tecnologia avanzata, che potesse finalmente fermare il flusso di pazienti costretti a migrare verso Bari e Pescara per le proprie cure – commenta il dottor Di Stasio -. La nostra comunità, così spesso disprezzata, si merita il meglio. Coltiviamo il desiderio di costruire una relazione di fiducia con i pazienti e perché no di portare nella nostra città un esempio di eccellenza, che possa creare un indotto di lavoro e attrarre persone anche dai territori limitrofi”.