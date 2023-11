Martedì 5 dicembre alle ore 11,30 a San Severo, presso la Sala Raffaele Recca di Palazzo Celestini – Residenza Municipale –, si terrà una conferenza aperta alla stampa ed alla cittadinanza per illustrare il nuovo servizio di trasporto denominato Taxi Sociale destinato a: portatori di gravi patologie, anziani over 65 parzialmente autosufficienti, invalidi adulti, minori disabili, persone segnalate dai servizi sociali.

Alla conferenza prenderanno parte: il sindaco Francesco Miglio, l’assessora alle Politiche Sociali Simona Venditti, la presidente dell’associazione Umanità Nuova la Casa dei Sogni che gestirà il servizio di trasporto Antonella de Letteriis.

La conferenza sarà utile per presentare questa innovativa iniziativa: il taxi sociale è un servizio “a chiamata” di trasporto, promosso dall’Assessorato ai Sevizi Sociali del Comune di San Severo (RUP è la dipendente dell’Area II – Servizi Sociali e alla Persona Gioia Cicolella), nato per esigenze di spostamento, rivolto a persone prive di rete familiare o amicale, con riduzione delle capacità motorie o con invalidità anche temporanea alla guida, che non possono usufruire dei normali mezzi di trasporto pubblico.