Spettacolo fuori abbonamento per la stagione teatrale 2023 – 2024 organizzata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura, la cui delega è seguita dall’assessore Celeste Iacovino, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Domenica 3 dicembre 2023 (porta ore 20,30, sipario ore 21,00) Mario Biondi in concerto. Il nuovo singolo dell’artista “My Favorite Things”, arriva ad anticipare il progetto discografico in uscita questo autunno. La reinterpretazione del celebre brano di Julie Andrews è solo uno dei pezzi che Mario Biondi porterà sul palco del Teatro Verdi che si presenta con il tutto esaurito anche in questa circostanza. Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners/Baobab Music and Ethics.

A San Severo l’artista proporrà i suoi brani più noti e introdurrà al pubblico quella che sarà la sua prossima opera discografica, svelando in esclusiva alcuni dei brani inseriti nell’album. Un progetto incentrato sul repertorio e sullo stile crooning che vedrà la sua inconfondibile voce al centro di un’atmosfera calda e intima. Uno stile che caratterizza la sua anima soul jazz e che sarà uno dei capi saldi del nuovo disco e dei nuovi spettacoli. Dopo un’estate fitta di impegni, tra date italiane e internazionali, Mario Biondi continua a girare la Penisola con un tour teatrale che propone anche a San Severo uno show mai visto prima, dalle caratteristiche uniche.