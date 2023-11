Danneggiate e rubate le decorazioni natalizie di “Gioielli d’Arte Camerino La Daga”, negozio di corso Roma a Foggia. Sui social lo sdegno della titolare: “Prima e dopo. Una città che non merita nulla. Un giorno di lavoro per abbellire non solo la nostra attività ma le strade di Foggia. Questo è il risultato”. Nelle foto, l’ingresso del negozio prima decorato e poi sfregiato da ignoti.