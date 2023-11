Peschici è…la Perla del Natale. Non è solo il titolo del Cartellone, pianificato dal Comune di Peschici, ma un invito vero e proprio a vivere la magia delle imminenti Festività, riscoprendo il fascino del nostro Paese, rafforzandone il senso di Comunità, in sinergia con la Scuola, le Parrocchie, le Associazioni, le Partita iva, i Gruppi spontanei e i Cittadini tutti. Questo è stato, appunto, il Progetto che ha ispirato questa ricca e coinvolgente Programmazione, senza precedenti, stilata in un clima di condivisione ed attenzione verso tutti, dai più piccoli ai più grandi. Tanti gli Eventi ed Appuntamenti che si alterneranno dal 7 dicembre 2023 per concludersi il 6 gennaio 2024, sotto una maestosa scenografia luminosa curata nei minimi dettagli. Nel variopinto Cartellone figurano spettacoli per bambini, appuntamenti enogastronomici, presepe vivente, iniziative scolastiche, mostra, artisti di strada, concerti, saggio di danza, la novità assoluta il borgo del Natale (con tanto di luminarie ed addobbi) e il Capodanno in Piazza Pertini, oltre a toccanti momenti dedicati alle commemorazioni e alla solidarietà. La “Perla del Gargano” si veste a Festa e diventa la “Perla del Natale”.

DICEMBRE 2023

– GIOVEDI’ 7

ORE 18:45 – PARROCCHIA SANT’ANTONIO DI PADOVA – “SERENATA A MARIA”

ORE 19:30 – P. ZZA SANT’ANTONIO – ACCENSIONE E BENEDIZIONE DEL PRESEPE

– VENERDI’ 8

ORE 17:00 – P. ZZA PERTINI – LA MONGOLFIERA DEI DESIDERI – SPETTACOLO TRA BOLLE, GAG E NUMERI DI ILLUSIONISMO

ORE 18:30 – C. SO GARIBALDI .- CERIMONIA DI ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE E DELLE LUMINARIE

– SABATO 9

ORE 17:00 – CENTRO STORICO – INAUGURAZIONE “IL BORGO DEL NATALE”

VIA CASTELLO – “LE VIUZZE DEL GUSTO”: PERCORSO CULINARIO – A CURA DEL GRUPPO “BELLA FE’” – C’E’ POSTA PER…”BABBO NATALE”: CONSEGNA “LETTERINE” DEI BAMBINI – ITINERANTE: GLI ZAMPOGNARI DI MONTE SANT’ANGELO

– DOMENICA 10

ORE 17:30 – ITINERANTE – PARATA ARTISTI DI STRADA “ARTE APULIA” LUCERA: TAMBURI, GIOCOLIERI, SPUTAFUOCO

– MERCOLEDI’ 13

VISITA AI PICCOLI PAZIENTI DEL POLICLINICO “GEMELLI” DI ROMA – A CURA DELL’ASS. “AMICI DEI BAMBINI”

– VENERDI’ 15

ORE 9:30 – AUDITORIUM “P .GRANIERI”– “NATALE IN…PACE” – A CURA DELLA SCUOLA PRIMARIA

ORE 18:00 – CHIESA DEL PURGATORIO – APERTURA “MOSTRA DEI PRESEPI”, ABBINATA AL CONCORSO “REALIZZA UN PRESEPE”, V EDIZIONE – A CURA DELLA CONFRATERNITA DEL PURGATORIO

ORE 18:30 – P. ZZA DEL POPOLO – “APERITIVO SOTTO LE STELLE”, EVENTO ENOGASTRONOMICO CON INTRATTENIMENTO MUSICALE – A CURA DELL’ASS. “PESCHICI NEL CUORE”

– SABATO 16

VISITA AI PICCOLI PAZIENTI DEL POLIAMBULATORIO “GIOVANNI PAOLO II” DI SAN GIOVANNI ROTONDO – A CURA DELL’ASS. “AMICI DEI BAMBINI”

ORE 19:00 – CHIESA MADRE SANT’ELIA PROFETA – CONCERTO DI NATALE 2023 – BANDA “CITTA’ DI PESCHICI”, DIRETTO DAL M° NOEMI RACIOPPA – A CURA DELL’ASS. “AMICI DELLA MUSICA – D. COLLOTORTO”

– DOMENICA 17

ORE 16:00 – P. ZZA PERTINI – IL VILLAGGIO DELLE FESTE: GONFIABILI, ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE, LECCORNIE, PETTOLE, MUSICA LIVE – IN COLLABORAZIONE CON L’ASS. “AMICI DEI BAMBINI”, LA LUDOTECA “L’ISOLA CHE NON C’E’” E IL GRUPPO “BELLA FE’”

– LUNEDI’ 18

ORE 9:30 – P. ZZA PERTINI – SANTA CLAUS IS COMING TO PESCHICI: CONSEGNA “PENSIERINI” AI BAMBINI

– MARTEDI’ 19

ORE 10:00 – AUDITORIUM “P. GRANIERI” – “ASPETTANDO IL NATALE” – A CURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

– MERCOLEDI’ 20

IN MEMORIA DI MAX MARTELLA

ORE 10:00 – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – INTITOLAZIONE PALESTRA, CON SCOPERTURA DELLA TARGA

ORE 10:30 – AUDITORIUM “P. GRANIERI” – CERIMONIA DI CONFERIMENTO BORSA DI STUDIO

ORE 11:30 – PALESTRA “TURI” – TORNEO SPORTIVO STUDENTI

– GIOVEDI’ 21

ORE 17:30 – AUDITORIUM “P. GRANIERI” – CONCERTO DI NATALE – CON L’ORCHESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E IL CORO DELLA SCUOLA PRIMARIA

– VENERDI’ 22

ORE 10:00 – AUDITORIUM “P. GRANIERI” – FESTA DELLA SCUOLA ATTIVA

ORE 18:30 – AUDITORIUM “P. GRANIERI” – CHRISTMAS DANCE – CON L’ASD “ATHLETIC CLUB” E L’ASD “FITNESS DANCE COMPANY”

– SABATO 23

ORE 10:30 – CHIESA MADRE SANT’ELIA PROFETA – BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI

ORE 18:00 – ITINERANTE – LE ZAMPOGNARE “MULIERES GARGANICHE” DI SAN GIOVANNI ROTONDO

ORE 18:30 – CENTRO STORICO – IL PRESEPE VIVENTE TRA LE MURA DELLA STORIA “IL VERBO SI FECE CARNE” – A CURA DELL’ASS. “ARS NOVA” E DELLE DUE PARROCCHIE

– MERCOLEDI’ 27

ORE 19:00 – AUDITORIUM “P . GRANIERI” – GRAN CONCERTO DI FINE ANNO “AGUA Y VIENTO”: TANGO E FOLCLORE ARGENTINO IN CHIAVE JAZZ – CON LAJ BIG BAND E PABLO CORRADINI, DIRETTO DAL M° ROBERTO GAZZANI

– GIOVEDI’ 28

ORE 18:00 – ATRIO SCUOLA PRIMARIA – CENA SOLIDALE – A CURA DELL’ASS. PRO LOCO

– VENERDI’ 29

ORE 18:30 – PARROCCHIA SANT’ANTONIO DI PADOVA – “NATIVITY”, CONCERTO DEI RAGAZZI DEL CATECHISMO

– DOMENICA 31

DALLE ORE 23:30 – CAPODANNO IN PIAZZA PERTINI, CON “RADIO STUDIO PIU’”, LA DANCE STATION D’ITALIA – LA GRANDE NOTTE ’70-’80-’90, REGGAETTON & COMMERCIALE – BOLLICINE, EFFETTI SPECIALI, GADGET E…GIOCHI PIROTECNICI

GENNAIO 2024

– MERCOLEDI’ 3

ORE 18:45 – PARROCCHIA SANT’ANTONIO DI PADOVA – “PEACE ON EARTH”, CONCERTO DEI GIOVANI

– GIOVEDI’ 4

ORE 15:00 – STADIO “MAGGIANO” – “1° MS10 CUP” – A CURA DELL’ASS. “ZANCHETTA MATTEO SILVESTRI”

– VENERDI’ 5

ORE 18:00 – ITINERANTE: GLI ZAMPOGNARI DI MONTE SANT’ANGELO

ORE 18:30 – CENTRO STORICO – IL PRESEPE VIVENTE TRA LE MURA DELLA STORIA “IL VERBO SI FECE CARNE” – A CURA DELL’ASS. “ARS NOVA” E DELLE DUE PARROCCHIE

– SABATO 06

ORE 17:00 – P. ZZA DEL POPOLO – SUPER EPIFANIA SHOW – IN COLLABORAZIONE CON IL COMITATO “PESCHICI EVENTI”

ORE 18:30 – CHIESA DEL PURGATORIO – PREMIAZIONE DEL CONCORSO “REALIZZA UN PRESEPE”, V EDIZIONE – A CURA DELLA CONFRATERNITA DEL PURGATORIO