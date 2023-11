È virale sui social un video girato in corso Giannone a Foggia. Chi lo ha girato denuncia l’assenza di illuminazione della zona. “Se non fosse per le luci dei negozi, sarebbe buio pesto”, scrive un commerciante.

Il problema dell’illuminazione pubblica si protrae da anni ed alimenta il senso di insicurezza percepito da molti foggiani. Strade completamente al buio non solo in corso Giannone ma anche in via Gramsci, nel quartiere ferrovia e al rione Candelaro solo per citare alcune zone. Nonostante il contratto milionario con Edison della durata di nove anni, ci sarebbero ancora troppe criticità alle quali si aggiunge la sparuta presenza di telecamere di videosorveglianza più volte denunciata dagli inquirenti.

Non va meglio sul fronte della manutenzione del verde pubblico. Dal 3 novembre scorso, proprio in via Gramsci, all’altezza del parcheggio del Lidl, ci sono ancora dei rami caduti sul marciapiedi in seguito al maltempo di inizio mese. Ad oltre tre settimane dall’accaduto, nessuno è ancora intervenuto per rimuovere l’ostacolo.

