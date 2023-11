Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Chieti, Lucia Campo, ha convalidato l’arresto per due pugliesi che la scorsa notte sono stati sorpresi mentre tentavano di rubare un’auto nei pressi di un distributore a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Un terzo soggetto, 15enne, è stato denunciato.

Il gip ha disposto per loro la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, sottolineando il rischio che ‘la banda’ torni a colpire dato che i tre sono partiti dalla Puglia per rubare veicoli in Abruzzo agendo nel cuore della notte. Il gip ha definito i tre un ‘gruppo d’azione criminale’. Intanto proseguono le indagini sulla recente ondata di furti d’auto che ha colpito il teatino, gli inquirenti ipotizzano che nel mirino dei tre siano finite diverse località della provincia e tra queste Francavilla al Mare, Lanciano e Ortona, probabilmente anche Chieti, capoluogo di provincia. (LaPresse)

Seguici anche su Instagram – Clicca qui