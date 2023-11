Ai saluti il vescovo di Foggia, Vincenzo Pelvi. Il prelato ha convocato il Clero alle 11:45 di stamattina per “alcune importanti comunicazioni”, come riporta una nota dell’Arcidiocesi Foggia-Bovino. Quasi certamente, il 75enne Pelvi darà l’addio al capoluogo dauno dopo un lungo mandato di nove anni, era infatti in carica dall’11 ottobre 2014. Da tempo, infatti, circolano voci su un suo addio entro la fine del 2023.

E già si fanno i primi nomi per la successione. Si parla del lombardo Ambrogio Spreafico proveniente dalla diocesi di Anagni-Alatri. L’altro papabile sarebbe don Giorgio Ferretti della diocesi di Frosinone, al momento missionario in Africa.

